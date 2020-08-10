شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع جاهزية عدد من اللجان لانتخابات مجلس الشيوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، تجهيزات واستعدادات عدد من مقار اللجان، لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة المنيا، وذلك قبيل ساعات قليلة من بدء مارثون الانتخابات، والتي ستنطلق، غدا الثلاثاء وتستمر حتى بعد غد الأربعاء، من خلال تجهيز (557) مركزا انتخابيا، موزعين على (757) لجنة فرعية، لاستقبال (3 ملايين و468 ألفا و575) ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

شملت جولة المحافظ تفقد مقر اللجان بنادي الشعب، مدرسة الزهراء الجنوبية، ومدرسة كفر المنصورة الرسمية للغات، ومركز التدريب للتشييد والبناء، ورافقه فيها محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقرر «القاضي»، خلال جولته، إقالة رئيس حي غرب من منصبه وإحالة رئيس نادي الشعب بحي جنوب للتحقيق، وذلك بسبب الإهمال والتقصير الشديد في متابعة جاهزية واستعدادات اللجان لإجراء الانتخابات.

وشدد محافظ المنيا على توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، كما وجه بإقامة السرادقات والمظلات وتوفير كراسي متحركة بالتنسيق بين رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي.

وكلف المحافظ، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة استعداد وجاهزية اللجان بمراكز جنوب المحافظة، كما كلف اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد بالمرور على كافة المراكز الانتخابية بلجان مراكز شمال المحافظة ومتابعه مدى الجاهزية للانتخابات.

ويواصل رؤساء المراكز والمدن متابعة توفير كافة التجهيزات الخاصة باللجان من إجراءات التعقيم والتطهير وكذلك توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع كافة الاشغالات وتراكمات القمامة امام مراكز ومقرات اللجان والمقرات الانتخابية حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين.

وأكد المحافظ أن المشاركة في الانتخابات «واجب وطني»، داعيا المواطنين إلى النزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ لاستكمال الحياه النيابية ومسيرة التنمية.

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وقرر «القاضي»، إلغاء كافة الإجازات والراحات بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديري مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة.

وأكد المحافظ، على تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شؤون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا.

محافظ المنيا يتفقد جاهزية لجان الشيوخ

محافظ المنيا يتفقد جاهزية لجان الشيوخ

محافظ المنيا يتفقد جاهزية لجان الشيوخ

محافظ المنيا يتفقد جاهزية لجان الشيوخ

محافظ المنيا يتفقد جاهزية لجان الشيوخ

محافظ المنيا يتفقد جاهزية لجان الشيوخ

محافظ المنيا يتفقد جاهزية لجان الشيوخ