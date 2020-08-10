شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: زيادة معدل التضخم 0.2% خلال يوليو بسبب «أسعار الطاقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الإثنين، زيادة معدل التضخم الشهري (0.2%) لشهر يوليو2020.

وأرجع الجهاز في تقرير، الإثنين، الزيادة إلى ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.2%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمة المستشفيات بنسبة (0.8%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.7%)، ،مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-2.2%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-1.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-1.2%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (-0.6%).

وأوضح الجهاز أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ (4.6%) لشهر يوليو 2020 مقابل (7.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.

وأشار الجهاز إلى تراجع اسعار قسم الطعام والمشـروبــات علب المستوى السنوي بنسبة (-1.5%) وتأتى التغــييرات نتيجــة انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-10.7%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأرز بنسبة (-24.8%).

وانخفاض أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-8.5%) بسبـب انخفاض أسعار مجموعة الملح والتوابل بنسبة (-10.3%)، كما انخفضت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-8.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة السكر الحر بنسبة (-6.4%)، فضلا عن انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-4.7%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-6.0%).

كما انخفضت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-3.8%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (-7.1%)، مجموعة الخضروات الجافة بنسبة (-5.0%) ومجموعة الخضروات الطازجة ذات أوراق بنسبة (-2.7%)، وانخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-2.9%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الطيور بنسبة (-9.7%) ومجموعة اللحوم المجمدة بنسبة (-2.4%).

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