شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من رش وتجهيز لجان سفاجا استعدادًا لانتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، الانتهاء من تجهيز ورش وتعقيم جميع اللجان والمناطق المحيطة، وغرف العمليات بالوحدة المحلية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ التي ستبدأ غدًا الثلاثاء.
وقالت «المغربي» في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه تم رفع درجة الاستعداد بالمدينة للمتابعة على مدار الساعة مع التأكيد على استمرار تلك الحملات بصفة دورية وتكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها مع الوقوف على مسافة واحدة تأكيدا للحيادية والشفافية .
يُذكر أن الكتلة التصويتية بسفاجا تبلغ ٤٠ ألف ٩٨٣ ناخبًا، كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية ١٧ مركزًا، وعدد اللجان العامة ٢٠.
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