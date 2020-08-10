شكرا لقرائتكم خبر عن 757 قاضياً يتسلمون مظاريف تصويت انتخابات «شيوخ المنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ في المنيا، برئاسة المستشار أشرف عقيل، تسليم مظاريف عملية التصويت والتي تحتوي على 2 استمارة تصويت أحداهما للفردي، والثانية للقائمة، بالإضافة إلى محاضر فتح وغلق اللجان، ومستندات تتعلق بسير العملية الانتخابية على 757 قاضي بواقع قاضي لكل لجنة فرعية.

وخصصت اللجنة مركزا داخل ستاد الجامعة بمدينة المنيا، لتوزيع وتسلم مظاريف أوراق التصويت، والمستندات الخاصة بالعملية الانتخابية، للمستشارين المشرفين على الانتخابات .

كما شكل المستشار اشرف عقيلة، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات غرفة عمليات لمتابعة سير الانتخابات، وحل المشكلات بجميع المراكز الانتخابية واللجان الفرعية .

يذكر ان محافظة المنيا تضم 557 مركز انتخابي و757 لجنة لاستقبال 3 مليون و468 ألف و575 ناخب وناخبة من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، ويتنافس في الانتخابات 27 مرشحا على 5 مقاعد فردية، بينهم 5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، و4 حماة الوطن، و2 المؤتمر، وسيدة، و15 مستقل، وقائمة واحدة للحصول على نسبة ال 5 % .