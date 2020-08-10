شكرا لقرائتكم خبر عن كبير غواصين يحذر من نزول الشواطئ العامة في الإسكندرية: المزيد سيغرقون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق إيهاب المالحى، كبير الغواصين تحذيرات للأهالى والمصطافين بعدم النزول للاستحمام في مياه البحر خاصة في الشواطئ العامة نظراً لعدم وجود منقذين على هذه الشواطئ المغلقة بقرار من السلطات بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المالحى في تحذيراته أن هناك منقذين على الشواطئ الخاصة ولكن المشكلة وجود غرقى على الشواطئ العامة وليس شاطئ النخيل فقط وسيغرق المزيد طالما لا يوجد التزام من المواطنين للحفاظ على ارواحهم. كما ان الشرطة يجب ان يكون لها دور في هذا الامر بالقبض على النخالفين فالافضل له يحبس من ان يموت.

وطالب المالحى المحافظة بتعيين منقذين على الشواطئ وان يكونوا على دراية كاملة بالاسعافات الاولية أو يعين بجوارهم مسعفون خاصة مع وجود حالات غرق وكان يمكن إنقاذها لو تواجد من له خبرة بالاسعافات الاولية وهذا ماحدث مؤخراً على شاطئ النخيل حين تم انقاذ فتاة ووفاة سيدة بعد تعرضهما الاثنان للغرق .