شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «النجيلة» معلناً إعادة فتح المستشفى لـ«كورونا»: نتحسب لموجة أشد شراسة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الدكتور محمد طالب، مدير مستشفى النجيلة للعزل بمطروح، أن المستشفى أعاد فتح أبوابه وبدأ في استقبال حالات بالفعل، تحسبًا لموجة ثانية من فيروس كورونا أشد شراسة من الأولى.
وأضاف طالب في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري المذاع على فضائية «dmc» وأن الإغلاق حدث بعد الانخفاض الكبير لعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية، ولكن هناك توقعات بموجة ثانية تكون أشد شراسة من الموجة الأولى، لذا اجتمعت وزير الصحة الدكتورة هالة زايد مع مديرى مستشفيات العزل وأمرت بعودة مستشفيات العزل مرة أخرى لاستقبال المصابين بكورونا «عشان ناخد احتياطاتنا» على حد وصفه.
وعند سؤاله عن وجود حالات جديدة بعد إعادة فتح المستشفي لعزل مصابي كورونا كشف طالب قائلُا: «عندنا حالات بدأت القدوم للمستشفي، فتحنا من 3 أيام ووصل إلينا عدد قليل».
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