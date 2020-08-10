شكرا لقرائتكم خبر عن كنترول «نبوية موسى» بالإسكندرية يتلقى 1300 تظلم من نتيجة الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، تلقى نحو 1300 طلب للتظلم من نتيجة الثانوية العامة وإعادة التصحيح بمقر كنترول مدرسة نبوية موسى الثانوية التجريبية بنات والمخصص لتلقي تظلمات طلاب الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019 / 2020 من الطلاب التابعين إلى كنترول الإسكندرية (أ) الذي يغطي طلاب حي شرق وغرب الإسكندرية والجمرك ومنطقة برج العرب.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن حوالى 400 طالب وطالبة قاموا بالإطلاع على كراسات الإجابة الخاصة بهم والمراد التظلم من النتائج بها أمام الطلاب أنفسهم وأولياء أمورهم، اليوم الاثنين.

يشار إلى أنه يتم تقديم وتلقى التظلمات لمدة 15 يوماً حتى 20 أغسطس الجارى على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرين المحددين بدءاً من اليوم الأحد، وأنه سيتم فحص التظلمات في حضور الطالب نفسه واطلاعه على صورة من كراسة الإجابة الخاصة به، وأن الطالب الذي يثبت أحقيته في الحصول على درجات أعلى سترد إليه رسوم إجراء التظلم المقدرة بـ 100 جنيه مرة أخرى ويتم إخطار مكتب التنسيق بالنتيجة المعدلة للطالب بعد إعادة تصحيح المادة، أو المواد التي تظلم فيها.