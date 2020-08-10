شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف : مليون و800 ألف لهم حق التصويت في انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، أن إجمالي عدد الناخبين (مليون و875 ألف و726مواطناً) ممن لهم حق الاقتراع في 481 مركز انتخابي يضم 532 لجنة انتخابية فرعية، بواقع 52 مركز انتخابي يضم 53 لجنة فرعية ببندر بني سويف، و52 مركز انتخابي يضم 58 لجنة بمركز بني سويف، ومركز انتخابي واحد يضم 2 لجنة بشرق النيل مركز بني سويف، و30 مركز انتخابي يضم 56 لجنة بمركز ناصر، و61 مركز انتخابي يضم 61 لجنة بمركز سمسطا، و52 مركز انتخابي يضم 58 لجنة بمركز اهناسيا، و68 مركز انتخابي يضم 72 لجنة في مركز ببا، و100 مركز انتخابي يضم 100 لجنة بالفشن، و65 مركز انتخابي يضم 72 لجنة بالواسطى.

وأكد المحافظ على أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة يقتصر على الجوانب التنظيمية والإدارية اللازمة للعملية الانتخابية من حيث تجهيز المقرات الانتخابية واللجان وإمدادها بالتجهيزات اللازمة، وهو ما سينعكس على إتاحة الفرص المتساوية أمام المتنافسين دون التدخل أو التأثير على إرادة الناخبين أو توجيههم للتصويت لمرشح على حساب آخر، مشيرا إلى أن المحافظة قد أتمت خطتها في هذا الشأن والتي ترتكز على محورين أساسين وهما توفير التجهيزات والتسهيلات اللازمة لخروج عملية التصويت بالشكل اللائق، بالإضافة إلى الجانب التوعوي للمواطنين بأهمية المشاركة الايجابية في عملية التصويت باعتباره حق دستوري وواجب وطني.

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية وإلغاء أجازات رؤساء المدن والقرى وتواجد كل مسؤول بنطاق مركزه للتأكد من جاهزية المقار الانتخابية، ورفع كفاءتها وتوفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ، مشددا على ضرورة توفير إنشاء مظلة أمام كل مركز انتخابي لحماية الناخبين من الشمس وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التأكيد على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمتابعة الدورية لأعمال تعقيم وتطهير اللجان والمقار الانتخابية، والتشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التياعد الاجتماعي ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع الكهرباء لعمل مراجعة شاملة لأعمال الإنارة العامة بالمناطق والطرق المحيطة والمؤدية للجان الانتخابية على مستوى كل منطقة وحي وقرية، مع التأكيد على سرعة إزالة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة وتوفير كل الإمكانيات للجان الانتخابية، موجها السكرتير العام بالمتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير باللجان بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتربية والتعليم والوحدات المحلية، والانتهاء من تجهيز مقار اللجان الانتخابية والتأكيد على استمرار أعمال النظافة بداخلها مع تواجد إدارة المدرسة، فضلاً تكليف مسؤولي القطاع الصحي بإعداد وتنفيذ خطة التأمين الطبي والإسعاف والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.