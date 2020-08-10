شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يعلن إنهاء الاستعدادات لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن المحافظة أنهت كافة استعداداتها لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ من غد الثلاثاء ولمدة يومين ١١و١٢ أغسطس الجاري، بتجهيز عدد ١٣٨ مركز انتخابي و١٤٢ لجنه فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة هو ٢٩٩ الف و٥٨١ ناخب .

وقال محافظ مطروح أنه تم رفع حاله الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الأدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وأوضح المحافظ، أنه تم تفعيل دور غرفة العمليات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول وتذليل أي عقبات، موجها رؤساء المراكز والمدن الثمانية، بالمرور على كافة المراكز الانتخابية كلا في نطاقه للتأكد من عدم وجود أي معوقات وتوفير كافة الخدمات بالمقار الانتخابية، للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وشدد محافظ مطروح على توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بالمحافظة بشكل حضاري ولائق مع حث المواطنين على النزول والمشاركة الإيجابية لاستكمال مسيرة التنمية، مؤكدا على الالتزام بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة مع جميع المرشحين .