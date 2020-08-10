شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على 1.2 طن سلك لحام مستورد و450 عمود كردان داخل مصنع بدون ترخيص ببرج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة تموين برج العرب في الإسكندرية، برئاسة حمادة جودة، مدير الإدارة، حملة تموينية مفاجئة في نطاق الإدارة، الاثنين، بالاشتراك مع مباحث التموين، وذلك في إطار تشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة، وحماية المستهلك المصري من الغش التجارى، أسفرت عن مخالفات ومضبوطات جرى التحفظ عليها.

وقال المهندس محمود القلش، معاون مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية للإعلام والاتصال السياسي، إن الحملة قامت بضبط مصنع لتصنيع الأعمال الميكانيكية بدون ترخيص وحيازته خامات مستوردة مجهولة المصدر وبدون بيانات دالة على مصدرها، وعدم وجود علامة تجارية على المنتج النهائي.

ولفت إلى أنه تم التحفظ على 255 اكسل بأجزائه كامل لسيارات جامبو، و2225 قفيز سيارة جامبو، و450 عمود كردان سياره، و1140 كيلو سلك لحام مستورد، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.