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شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في «نهضة مصر» لتجميل وتنظيف اللجان الانتخابية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر المهندس أحمد عبدالقادر، العضو المنتدب لشركة نهضة مصر المسؤولة عن النظافة في محافظة الإسكندرية، توجيهات لرؤساء القطاعات برفع درجه الاستعداد لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ والاهتمام بأعمال النظافة بمحيط كافة اللجان من أبوقير شرقا وحتى برج العرب غربا والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لتلافي أي ملاحظات تخص المنظومة.
وأكد أحمد شحاته، مسؤول المركز الإعلامي للشركة، أنه بناء على توجيهات العضو المنتدب انتشرت منذ الأمس جميع فرق العمل الميدانية لرفع الكفاءة وتلافي أي ملاحظات.
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