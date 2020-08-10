شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: تطوير مستشفيات بالمحافظة بتكلفة 35 مليون جنيه خلال ٦ أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة، تم خلال الستة أشهر الماضية تطوير الأقسام الطبية بمستشفيات «ههيا المركزى، صدر الزقازيق، الحسينيه المركزى، السعدين المركزى، فاقوس النموذجي، مركز الامراض التنفسية بالعاشر من رمضان»، بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من ٣٥ مليون جنيه .

وأضاف «مسعود» في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه تم تطوير مستشفى ههيا المركزى، وتشطيب قسم الأطفال الجديد بالطابق الخامس بتكلفة «مليون جنيه»، فضلا عن تطوير قسم الحضانات، والجاري استكماله بتكلفة ١.٥ مليون جنيه ” بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الثانية من توسعة وتجهيز قسم الاستقبال والطوارئ بتكلفة ١.٢ مليون جنيه، وافتتاح جناح عمليات جديد بالمركز مخصص لإجراء «عمليات الحروق»، ودعمه بمختلف الأجهزة الطبية بتكلفة حوالي«٦٠ ألف جنيه» .

وأشار إلى أنه تم تطوير مستشفى صدر الزقازيق، من خلال تجهيز وتشغيل الجناح الطبي الجديد، لمجابهة فيروس كورونا المستجد بقوة ٤٥ سرير، بتكلفة تقديرية بلغت ٣ ملايين و٧٠٠ ألف جنيه دعم من ميزانية المديرية للأعمال الإنشائية، ودعم المجتمع المدني بالأسرة، بالإضافة إلى تطوير شبكة الغازات لتشمل جميع الأقسام الطبية بالمستشفى، بتكلفة بلغت مليونا و ٧٠٠ ألف جنيه، كما تم تجهيز وتشغيل العناية المركزة لمصابي كورونا بمستشفي الحسينية بقوة ٨ أسرة، و٣ أجهزة تنفس صناعي، و٤ أجهزة سباب، و١٤ سيرنج بامب، بتكلفة تقديرية بلغت ٢ ملايين جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني.

وأوضح «مسعود» أنه تم تجهيز وتشغيل مركز الأمراض التنفسية بالعاشر من رمضان، لاستقبال وعزل حالات كورونا والمكون من ثلاث طوابق، بالتعاون مع جمعية المستثمرين بالعاشر، وتم تخصيص الدور الأرضي لاستقبال حالات الطوارئ وتشخيصها، بالإضافة إلى حالات الأمراض الصدرية والتنفسية، فضلا عن تخصيص ١٥ غرفة لعزل وعلاج حالات كوفيد ١٩ بعدد ٣٠ سريرا، مع توفير غرف للأشعة والمعمل، وأخري للكشف الطبي، وصيدلية الأدوية والمستلزمات الطبية، وسكن للفريق الطبي، بجانب الخدمات المعاونة من التعقيم، والمغسلة، وغرفة تجميع النفايات الطبية الخطرة، وغرفة اجتماعات للفريق الطبي.

وأوضح أنه تم تجهيز العناية المركزة بمستشفي السعديين المركزي بقوة ٨ أسرة، وتوفير جهاز تنفس صناعي بالمستشفي، وجهاز قياس غازات الدم، و٨ جهاز مونيتور، و٨ سيرنج بامب، بالإضافة إلى جهاز أشعة متحرك بتكلفة تقديرية بلغت مليون و١٠٠ ألف جنيه، كما تم تطوير قسم الأطفال بالمستشفي بالتعاون مع المجتمع المدني، إضافة إلى أعمال التطوير التي شهدتها مستشفي فاقوس من تجهيز بنك الدم بالمستشفي، وتوفير ثلاجة حفظ الدم بقيمة تقديرية ٥٢٠ ألف جنيه بالتعاون من المجتمع المدنى، فضلا عن صيانة وترميم مبنى الإدارة بدعم من المديرية بـ٤٧٠ ألف جنيه.

وذكر وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم دعم المستشفيات بالأجهزة الطبية، حيث تم دعم مستشفي الحسينية بجهاز أشعة مقطعية بتكلفه ٤ ملايين جنيه و٢٤٤ ألف جنيه من قبل وزارة الصحة والسكان، ودعم مستشفي بلبيس بجهاز أشعة مقطعية بتكلفه ٤ ملايين جنيه و٢٤٤ ألف جنيه، كما تم دعم مستشفي الصدر بجهاز أشعة مقطعية بتكلفه ٤ ملايين جنيه و٢٤٤ ألف جنيه من قبل مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى دعم أقسام الكلي الصناعي بمستشفيات الصحة بــ٤٩ ماكينة غسيل كلوي بتكلفة أكثر من ١٠ ملايين جنيه كدفعة أولي، لخدمة المرضي بالقطاع الصحي بالمحافظة من قبل الوزارة، كما تم دعم محافظة الشرقية بجهاز تبرع ببلازما المتعافين وتحويل المحافظة مركز إقليمي لسحب بلازما المتعافين من فيروس كورونا.

Advertisements