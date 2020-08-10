شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قرى بالإسكندرية تشكو ضعف التيار الكهربي وارتفاع قيمة «الممارسات» البديلة عن العدادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكا عشرات الآلاف من القاطنين بـ10 قرى غرب الإسكندرية، من تهالك شديد في شبكات الكهرباء وانعدام الصيانة منذ فترات بعيدة، ما أدى إلى ضعف التيار الكهربائى طوال اليوم، بالإضافة إلى إلغاء نظام الممارسات الكهربية التي يتم منحها لأصحاب المنازل بديلاً عن العدادات الكودية والتى يتم تحصيلها كل 3 شهور بمبالغ تقديرية غير عادلة تصل في بعض الاحيان إلى 1000 جنيه.

وقال عدد من الأهالى في قرى بغداد والحرية وعمر المختار، إن «شبكات الكهرباء متهالكة وضعيفة وغير آمنة ما يهدد سكان القرى بكارثة، فضلاً عن حاجة الشبكة الملحة إلى أعمال تجديد وصيانة عاجلة»، مطالبين بسرعة تركيب محولات إضافية لرفع كفاءة الشبكات الموجودة في القرى التي تنير منازل آلاف الأسر في القرى العشرة.

وأضافوا، في تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن «الشبكات الكهربية في منطقة المهدبين التابعة لقرية بغداد متهالكة، وتمثل خطرا داهما على الأهالى»، مشيرين إلى أن «مشكلة ضعف وانقطاع الكهرباء يعانى منها أهالى قرى عمر المختار ونجع الجالى التابع لقرية فلسطين وقرية ابو بكر والمسيرة وحلب».

وقال عدد من أهالى قرية طيبة 2 التابعة لحى العامرية أول، إنه تم عمل إحلال وتجديد لشبكة الكهرباء الموجودة بالقرية ضمن مشروع القرى الأكثر احتياجا بتمويل من وزارة التنمية المحلية، وحيث أن القرى بها توسعات كبيرة إضافية ضمن كردون القرية لذلك تحتاج إلى 33 عمود إضافي لمد الشبكة إلى تلك التوسعات مع العلم بأن حى العامرية أول الذي تتبعه القرية أفاد بأهمية توصيل الكهرباء إلى هذه التوسعات والمنازل بها كهرباء بنظام الممارسة وأنها ضمن حدود وكردونات مبانى القرية.

وأوضح أهالى قريتى الكرنك ونجع الزهور، أنهم «يعانون من مشكلة ضعف الكهرباء وتهالك الشبكات وارتفاع قيمة الممارسات الشهرية منذ 2012 وحتى الآن، أنهم طرقوا جميع الأبواب دون حل»، مشيرين إلى أنهم حاولوا منذ 8 سنوات عندما كان عدد المنازل الموجودة 30 منزلا فقط لايجاد حلول بديلة لمشكلة الكهرباء لديهم بنظام الممارسة وطلبوا من شركة كهرباء البحيرة التابعين لها زرع أعمدة وحامل شبكة على حساب الأهالي ومعظمهم عمال يومية ولا يستطيعون تحمل أي تكلفة فتم الموافقة على تركيب 18 عامود منذ عام 2012 وتم معاينة المنطقة من خلال الشركة والحى والمحافظة إلا أنه تم رفض تسليمهم الأعمدة لوجود مخالفات في الجلفنة الخاصة بالأعمدة المراد زرعها، فتم عمل مطالبة مالية للأهالي وقتها بتكلفة 108 ألف جنيه تكلفة الأعمدة من الشركة، ولكن نظرا لظروف الاهالى الصعبة لم يتم سداد المطالبة.

وأضافوا: «نظراً لعدم الاستجابة لطلبات الأهالى مع زيادة عدد سكان القرية، حيث وصل عدد المنازل التي تعمل بنظام الممارسة الكهربية إلى 50 منزلاً، وبناء عليه تم عرض الأمر على الشركات المجاورة للقرية للمساهمة في حل الأزمة وبشكل مبدئي تم طلب عمل مجمع بتكلفة المقايسات المجمعة وعرضها على مجلس ادارة الشركة ولا مجيب حتى الآن».

بدوره، قال أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة العامرية وبرج العرب، إنه قدم طلب إحاطة إلى وزيرى التنمية المحلية والكهرباء لحل المشكلة، فضلا عن مقابلة المهندس حمدى عكاشة، رئيس شركة كهرباء البحيرة، لبحث حلول سريعة لهذه المشكلات، حيث يعانى أهالى 10 قرى من مشاكل تتمثل في العمل بنظام الممارسات الكهربية كبديل عن العدادات الكودية ما يجعلهم تحت مقصلة التقدير الجزافى لموظفى الشركة، بالإضافة إلى تهالك جميع شبكات الكهرباء وندرة عدد المحولات الكهربية المطلوب إنشاؤها لخدمة عشرات الآلاف في هذة القرى.

Advertisements

وأشار إلى أنه تم معاينة القرى على الطبيعة للوقوف على المشكلات التي يعانى منها الاهالى، وبحث إمكانية إيجاد الحلول لها، لافتا إلى أن منطقة المهدبين بقرية بغداد والتابعة لهندسة كهرباء مريوط تحتاج إلى احلال وتجديد الشبكة الحالية، وقرية الحرية تحتاج إلى تركيب محول إضافى ورفع كفاءة الشبكة الموجودة، ومنطقة عمر المختار تحتاج إلى رفع كفاءة المحول الكهربى الحالى وكذا نجع الجالى التابع لقرية فلسطين وقرية ابو بكر كما تحتاج قرية الناموس بقرية المسيرى إلى رفع كفاءة.

وأوضح «الشريف»، أنه تم عرض العديد من الطلبات على رئيس الشركة، من بينها إنارة طريق بنجر السكر من الكيلو ٤٠ الطريق الصحراوي وحتى قرية ٧ بنجر السكر، وتركيب محول نجع الجالي بقرية فلسطين وتحويل الشبكات الهوائية بقرية المسيري لكابلات أرضية، وتركيب محول لقرية حلب ورفع كفاءة محول عمر المختار بمريوط وتركيب محول إضافي لقرية أبوبكر الصديق وإحلال وتجديد شبكة كهرباء منطقة المهدبين بجوار قرية بغداد، وكذا نقل محول ٦ دواجن بالكيلو ٥٧ من منتصف الطريق وحل مشكلة التوسعات بشبكة الكهرباء بقرية طيبه ٢ بالنهضة.

لجنة من شركة كهرباء البحيرة تعاين عدد من القرى التى تعانى من تهالك شبكات الكهرباء

لجنة من شركة كهرباء البحيرة تعاين عدد من القرى التى تعانى من تهالك شبكات الكهرباء

لجنة من شركة كهرباء البحيرة تعاين عدد من القرى التى تعانى من تهالك شبكات الكهرباء

لجنة من شركة كهرباء البحيرة تعاين عدد من القرى التى تعانى من تهالك شبكات الكهرباء