شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يبحث تذليل عقبات تنفيذ تطوير طريق شركات البترول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الاثنين، اجتماعا لمناقشة مستجدات الأعمال بالموقع والتنسيق لإزالة العقبات التي تعترض اعمال تطوير طريق شركات البترول، والتوصل إلى حلها في وجود جميع المسئولين المشتركين بأعمال التطوير.

حضر الاجتماع الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام واللواء ماجد السيرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات، والمهندس هشام البطش رئيس المنطقة الجغرافية واللواء خالد المغربي ممثل الشركة المصرية لتكرير البترول، وممثلي شركة القاهرة لتكرير البترول ووكيل وزارة الري، ورئيس قطاع شركة شمال الكهرباء ورئيس قطاع نقل الكهرباء ووكيل وزارة الري ورئيس حي شرق شبرا الخيمة ومدبنه الخصوص والمستشار الهندسي والمكتب الفني.

ناقش الحضور أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، كما وجه بتكثيف الأعمال والانتهاء من رفع مخلفات الحفر والتطوير بطول ترعة الاسماعيلية للبدء في أعمال التدبيش والرصف لتوسعة الطريق ورصفه وإنشاء كورنيش حضاري لائق، وحرم آمن وجراجات للشركات وإنهاء العشوائية والتكدسات التي كانت تسيطر على المنطقة بالكامل وتعوق الحركة المرورية.

واستعرض المحافظ اعمال انشاء نيوجرسى بطول 1700 متر كحرم امن للاسوار الخلفية لشركات البترول وانشاء طريق بديل لنقل الحركة المرورية من منطقة شركات البترول لشارع ترعة الزنائيري إلى طريق الخصوص الدائري حيث اعطي المحافظ تعليماته بالتنسيق التام للانتهاء من المشروع بالتوازي مع اعمال الرصف في الطريق الرئيسي من نزلة الخصوص وحتي نهايه تقاطع الطريق عند كوبري مسطرد.

كما ناقش المحافظ ضرورة مراعاة اللمسة الجمالية والحضارية عن طريق انشاء لاند سكيب للموقع بأكمله وانشاء ممشي بالنجيل الصناعي أو بالإنترلوك والاهتمام بالتشجير والإنارة.

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