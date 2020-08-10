شكرا لقرائتكم خبر عن مترو النزهة ـ عدلى منصور جاهز للافتتاح أمام الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل أن الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة 1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم جاهز للافتتاح أمام الجمهور، عقب قرار تأجيل افتتاحه، بعدما كان مخطط الافتتاح الأحد السابق لعيد الأضحى لإنهاء بعض الاختبارات.

وانتهت الهيئة القومية للأنفاق، من أعمال رصف الشوارع والطرق، وإعادة الشئ لأصله، والتى تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات، وتواصل حاليا بعض الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمى.

ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادى الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلى منصور بالسلام بطول حوالى 7.8 كم وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كبارى علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل علوية تنفذها مجموعة من الشركات المصرية.

والمحطات الجديدة من الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتدة من محطة النزهة حتى محطة عدلى منصور بالسلام تحالف من الشركات المصرية 100% ويضم هذا الجزء الممتد بطول 6.35 كم 5 محطات علوية منفذة عبر جسم علوى ممتد وهى محطات هشام بركات، وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب والمحطة التبادلية عدلى منصور بجوار موقف العاشر، حيث الربط مع مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان.