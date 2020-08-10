شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: رفع حالة الاستعداد لتأمين التغذية الكهربائية للجان الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه فى إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع لانتخابات الغرفة التشريعية الثانية (مجلس الشيوخ) التى تجرى فى مختلف أنحاء الجمهورية، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكل المناطق والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة وتوفير سبل الدعم بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية، ومنها: -

تأمين التغذية الكهربائية لكافة اللجان والمقار الانتخابية -

تأمين الخطوط والمحولات وكل مهمات الشبكة الكهربائية ورفع حالات الاستعدادات القصوى لفرق الصيانة والدعم بجميع الإدارات والقطاعات وسرعة اتخاذ اللازم في حالة وجود أي عطل.

- المتابعة المستمرة للشبكة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

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- وقف جميع أعمال الصيانة اثناء فترة الانتخابات.

- وجود فرق طوارئ مجهزة باحدث السيارات والاجهزة للعمل فى حالة الطوارئ في الأماكن التي تحتاج لذلك، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع قطاعات التوزيع.

- تجهيز ماكينات ديزل متنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة عند الحاجة.

ويأتى ذلك وحرصاً من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين التغذية الكهربائية واستقراراها ورفع حالات الاستعداد والطوارئ في جميع اللجان على مستوى الجمهورية بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة. ​