شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعو مصر الخير يشاركون فى تجهيز مواد الإغاثة المقدمة للشعب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - مصر الخير: 5 آلاف كرتونة تحمل مواد غذائية ومساعدات عاجلة وتنسيق مع وزارة التضامن لتوصيلها في أسرع وقت

فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لإستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية فى ظل الأزمة التى تمر بها حالياً، شارك العشرات من الشباب المصري في تعبئة مواد الإغاثة التي أعلنت مؤسسة مصر الخير عن تقديمها لأهالي لبنان، والتي تتضمن 5 آلاف كرتونة مواد غذائية بما يوازي خمسون طن من المواد الغذائية .

وقال المهندس أحمد علي رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، إن مشاركة الشباب في تعبئة مواد الإغاثة تأتى انطلاقاً من الدور المصرى الرائد في مساندة الشعوب العربية الشقيقة في كل الأحداث التي تلم بها ومشاركة من المجتمع المدني المصري وحرصه علي تقديم يد العون لدولة لبنان الشقيقة والتضامن مع الأشقاء من شعب لبنان فى أوقات المحن والأزمات‪.‬‬

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وأضاف أن مؤسسة مصر الخير أعلنت المشاركة في إرسال مساعدات إغاثية عاجلة وهي عبارة عن خمسون طن من المواد الغذائية الشاملة لتوفير المواد الغذائية الاساسية لهم حيث تشارك بها موسسة مصر الخير كجزء من حملات الاغاثة للدولة المصرية التي تنقلها طائرات الجسر الجوي المصري إلى بيروت والمحملة بأطنان من كافة المواد الإغاثية والطبية وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد المهندس احمد علي رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بأن لجنة الاغاثة في مؤسسة مصر الخير رفعت درجة استعدادها للقصوي للتحرك السريع مع الدولة المصرية للمشاركة في تجهيز طائرات الاغاثة المصرية من خلال توفير المواد الغذائية العاجلة، موضحاً أن ذلك ياتي تأكيدا من المسئولية المجتمعية الإنسانية لمؤسسة مصر الخير داخل مصر وخارجها.

وأشار رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، إلي أن المؤسسة سوف تستمر في تقديم يد العون لكل محتاج، تأكيدا لجهود الدولة ومؤسسات المجتمع تجاه أهالينا في دولة لبنان.