شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التنسيق: تحديد موعد لطلاب الثانوية الأزهرية عقب نتيجة المرحلة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مكتب التنسيق المركزى لوزارة التعليم العالى، أنه بالنسبة لطلاب السنوات السابقة الراغبين فى التحويل من معاهد أو جامعات خاصة، يجب توافر بيان حالة، موضحا به التسلسل الدراسى، وأن الطالب مقيد وله حق القيد بالعام الدراسى 2020 - 2021، ويكون معتمدا بختم الشعار، وصورة من استمارة النجاح، وصورة من شهادة الميلاد.

وأشار مكتب التنسيق إلى أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة عام 2019، الذين يرغبون فى عمل اختبارات القدرات عليهم التوجه مباشرة لعمل الاختبارات عن طريق الكلية وليس مكتب التنسيق.

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وأكد مكتب التنسيق أنه بالنسبة لطلاب الثانوية الأزهرية هذا العام سوق يتم تحديد ميعاد لهم عقب نتيجة المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة.

يذكر أنه قد انطلقت السبت الماضى، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالنسبة للكليات التى يستلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، التى تتمثل فى كليات الإعلام، والفنون الجميلة (فنون– عمارة)، والفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بنى سويف)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتا التربية الفنية بكليتى (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وكليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوى بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)، وكليات التربية الرياضية، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية.