شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لدور الإفتاء ينعى الأمين العام لمجمع الفقه الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور الإفتاء فى العالم و مستشار مفتي الجمهورية، الدكتور عبدالسلام العبادي الأمين العام لمجمع الفقه الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامى ووزير الأوقاف الأردنى الأسبق، الذى وافته المنية اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال الدكتور نجم إن الراحل كان له إسهامات كبيرة في خدمة الإسلام و المسلمين على مدار سنوات كثيرة تولى فيها العديد من المناصب التي استطاع من خلالها أن يخدم الأمة العربية والإسلامية.

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وكان قد نعى وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية الدكتور محمد الخلايلة، وجميع العاملين في الوزارة، بمزيد من الحزن والأسى وزير أوقاف الأردن الأسبق الدكتور عبدالسلام العبادي، أمين عام مجمع الفقه الإسلامي بجدة، والذي انتقل اليوم الاثنين.



وأكدت الأوقاف الأردنية في بيان لها اليوم، أنها إذ تستذكر الوزارة الجهود التي قدّمها الفقيد لوطنه خلال فترة تسلّمه العديد من المناصب، لتتقدّم لعائلة الفقيد وذويه بأصدق مشاعر العزاء والمواساة.

وتوجه الأمين العام لدور الإفتاء في العالم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الدكتور العبادي، داعيًا الله أن يتقبله في الصالحين، وأن يشفع فيه أعماله الصالحة وعلمه، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.