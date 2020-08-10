شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين بالإسكندرية: حبس مقاول عامين زور كارنيه عضوية النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن والمستشار أمير عادل رمزى وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم، قد قضت بحبس مقاول إدعى زورا أنه مهندس، سنتين والزامه بالمصروفات.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن أوراق القضية تضمنت أن المتهم 51 عاما ويدعى "م.ع.م" ومهنته مقاول تم الحكم عليه بالسجن عامين لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية.

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وتعود احداث الواقعة في القضية المقيدة برقم 2503 لسنة 2020جنايات قسم شرطة باب شرقي عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية اخطار من ضباط إدارة الأموال العامة بالقبض علي مقاول لتزويره محرر لاحدى النقابات منسوب صدوره لنقابة المهندسين بمقرها دائرة القسم.

وبينت تحريات ضباط إدارة الأموال العامة انه أثناء توجه المتهم الي مسئول تجديد الكارنيهات والاشتراكات لتجديد الكارنيه الخاصة به بنقابة المهندسين اشتبه فيه، وبالاستعلام عن صحته على الحاسب الآلي تبين أنه مزور وغير مسجل بقسم الاشتراكات بالنقابة، فتم الاتصال بالشرطة وعند فحص شخصيتة تبين حملة لكارنيات أخرى تخص شركات البترول وبالكشف عليه تبين أنه مزور وغير مسجل لديهم فتم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالسجن عامين والتحفظ علي المضبوطات .