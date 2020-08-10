شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الخير: إرسال 5 آلاف كرتونة مواد غذائية مساعدات للشعب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بفتح جسر جوى لاستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية فى ظل الأزمة التى تمر بها حالياً، شارك العشرات من الشباب المصرى فى تعبئة مواد الإغاثةً التى أعلنت مؤسسة مصر الخير عن تقديمها لأهالى لبنان، التى تتضمن 5 آلاف كرتونة مواد غذائية والمقرر إرسالها ضمن المساعدات المرسلة بالطائرة المصرية يوم الاربعاء القادم إلى الشعب اللبنانى.

وقال المهندس أحمد على، رئيس قطاع التكافل الاجتماعى بمؤسسة مصر الخير، إن مشاركة الشباب فى تعبئة مواد الإغاثة انطلاقاً من الدور المصرى الرائد في مساندة الشعوب العربية الشقيقة في كل الأحداث التى تلم بها ومشاركة من المجتمع المدنى المصرى وحرصه على تقديم يد العون لدولة لبنان الشقيقة والتضامن مع الأشقاء من شعب لبنان فى أوقات المحن والأزمات.

وأضاف أن مؤسسة مصر الخير أعلنت المشاركة فى إرسال مساعدات إغاثية عاجلة وهى عبارة خمسون طن من مواد الغذائية الشاملة لتوفير المواد الغذائية الاساسية لهم حيث تشارك بيها موسسة مصر الخير كجزء من حملات الاغاثة للدولة المصرية التي تنقلها طائرات الجسر الجوى المصرى إلى بيروت والمحملة بأطنان من كل المواد الإغاثية والطبية وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، لافتا إلى أن لجنه الإغاثة بالمؤسسة رفعت درجة استعدادها للقصوي للتحرك السريع مع الدولة المصرية للمشاركة فى تجهيز طائرات الإغاثة المصرية من خلال توفير المواد الغذائية العاجلة، موضحاً أن ذلك يأتى تأكيدا من المسئولية المجتمعية الإنسانية لمؤسسة مصر الخير داخل مصر وخارجها.

وأشار رئيس قطاع التكافل الاجتماعى بمؤسسة مصر الخير، إلى أن المؤسسة سوف تستمر فى تقديم يد العون لكل محتاج، تأكيدا لجهود الدولة ومؤسسات المجتمع تجاه أهالينا فى دولة لبنان.