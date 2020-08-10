شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر تعلن اعتماد درجة الماجستير فى علوم الحاسب بكلية تكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار التعليم المتميز الذي تقدمة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للطلابها، اعتمدا مجلس الجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي، لأئحة الدراسات العليا، ومنح درجة الماجستير في تخصص علوم الحاسب بكلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.



خالد الطوخي

وصرح الدكتور هاني حرب، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، أن برنامج الدراسات العليا في تخصص علوم الحاسب، سينطلق بدأية من خريف 2020-2021، على أن تكون مده الدراسه للطالب المَنتظم سنتان، وسنه مواد دراسيه على فصلين دراسيين.

وأوضح حرب، استقبال جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مطلع شهر سبتمبر المقبل أول دفعة للطلاب المنضمين لقسم الذكاء الاصطناعي بكلية تكنولوجيا المعلومات. وذلك في إطار تفعيل توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعظيم الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات البازغة، والالتزام بتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية.



الدكتور هاني حرب

وأشار عميد كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى أن الذكاء الاصطناعي هو أحد مجالات علوم الحاسب ولكن تطور الوضع وأصبحت هناك دراسات متخصصة ودرجات علمية في الذكاء الاصطناعي، وأن الحاسبات تحولت إلي لغات برمجة ولكن لم يجرب أحد تحويل الماكينات للغة النطق التي يستخدمها الإنسان بالرغم من أنها تملك مفردات لغوية أكثر من لغات البرمجة المستخدمة حاليا.

وقال عميد الكلية، إن التكنولوجيا الحديثة انتجت العديد من الابتكارات العلمية ومنها أجهزة الترجمة الفورية، كما أتاح الانترنت للطالب الكتاب والمعلم حيث يتمكن الطالب من رؤية المعلم وطريقه شرحه وتعبيرات وجه بشكل الكتروني.

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الدكتورة ياسمين الكاشف

كما صرح الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة بما تتمتع به من قدرة عالية على استيعاب جميع أساليب التعليم الحديثة، وبما تمتلكة من خبرة أعضاء هيئة التدريس، تم الموافقة على إنشاء قسم للذكاء الاصطناعي بكلية تكنولوجيا المعلومات.

وأعلن العزازي، عن بدء الدراسة بقسم الذكاء الاصطناعي بكلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بداية من 1 سبتمبر 2020، مؤكدا على أنه سيقوم بتعليم الطلاب والباحثين في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في شتى نواحي الحياة والقطاعات.

من جانبه قالت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين مجلس أمناء الجامعة، إن افتتاح قسم الذكاء الاصطناعي بالكلية إضافة جديدة للأقسام العلمية التي تمتلكها كلية تكنولوجية المعلومات بجامعة مصر، حيث يعد قسم الذكاء الاصطناعي القسم الثالث بالكلية بجانب قسم نظم المعلومات وعلوم الحاسب.

وذكرت أن علم البيانات هو من يملك الاقتصاد الأعلى ومرتبات علماء البيانات هي الأكثر، وهذا المجال متاح به أكثر من نصف مليون وظيفة، كما أن هناك إقبال كبير عليه وفقا للمؤسسات غير الربحية التي تعمل على تقييم الوظائف ومدى استمراريتها.