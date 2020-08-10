شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد فترة تخفيض رسوم تصريح العمل داخل القطاع الزراعى بالأردن حتى 30 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالعاصمة عمان - الأردن فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس المكتب العمالي بعمان، لفت فيه إلى أن وزارة العمل الأردنية قررت تمديد فترة تخفيض رسوم استخراج تصريح العمل داخل القطاع الزراعى بمقدار 200 دينار عن كل تصريح خلال الفترة من أول أغسطس حتى 30 سبتمبر المقبل، بهدف تنظيم سوق العمل الداخلى والتخفيف على أصحاب العمل والعمالة الوافدة.

وأضاف أن وزير العمل الأردنى قرر تخفيض قيمة غرامة التأخير داخل القطاع الزراعى فى حالة تجديد تصريح العمل أو إصدار تصريح عمل تغيير صاحب العمل للعمالة الوافدة لتصبح الغرامة 100 دينار بدلا من 200 دينار، عن كل تصريح خلال الفترة المشار إليها.

وكشف الملحق العمالي طلعت السيد أن هذه القرارات تعتبر ذات أثر إيجابى على العمالة المصرية، وخاصة أن نسبة كبيرة منها تتركز بالقطاع الزراعي حيث ستستفيد شريحة كبيرة من تلك التخفيضات.