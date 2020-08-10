شكرا لقرائتكم خبر عن توى العالمية: سنستأنف رحلاتنا إلى مصر وتونس فور رفع تحذيرات السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة توى العالمية للسياحة والسفر أنها استقبلت حوالي 250 ألف ضيف على متن طائراتها منذ 15 يونيو، لافتة إلى أن البداية الجديدة في أزمة كورونا ناجحة.

وقال أوليفر لاكمان، المدير الإداري في توفلي، إنه بمجرد رفع تحذيرات السفر للوجهات خارج الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص مصر و تونس و جزر الرأس الأخضر، سيتم استئناف الرحلات المخطط لها على الفور.

وأضاف المدير: "قبل شهرين، وضعنا جدولًا جديدًا للرحلات الصيفية في الوقت المناسب لفتح الحدود"، لافتا إلى أن شركة طيران العطلات وضعت جدولًا جديدا للرحلات الصيفية، وتم تشغيل نصف أسطولها بما يقدر ب 21 طائرة بوينج 737 في يوليو الماضي، والهدف هو أن نكون قادرين على تقديم أكثر من نصف القدرات المخطط لها في الأصل مرة أخرى في الأشهر المقبلة.

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وأكدت الشركة أن جزيرة مايوركا الإسبانية هي أكثر الوجهات الآن بالنسبة لنشاط الشركة، حيث نقلت أكثر من 50 ألف راكب إلى الجزيرة خلال الفترة الماضية وحتى الآن، ثم تأتي جزيرة كريت اليونانية في المرتبة الثانية بحوالي 41 ألف راكب، ثم المركز الثالث تقاسمه كل من جزيرة Fuerteventura إحدى جزر الكناري وجزيرتي Kos و Rhodos اليونانيتين.

وأعلنت شركة توى TUI العالمية للسياحة والسفر أنه سيتم توفير Covid-19 Cover، تحمل لنفاق علاج فيروس كورونا، لكل مسافر حتى 31 ديسمبر وسيتم استخدامه جنبًا إلى جنب مع تأمين السفر المعتاد.

وتخطط TUI أيضًا لإضافة وجهات صيفية شهيرة أخرى في البرتغال وتونس ومصر والمغرب خلال الأشهر القادمة حيث تعمل الحكومات على تخفيف قيود السفر. ويوفر المخطط وفقا لبيان الشركة تغطية لتكاليف اختبار Covid-19 في الخارج أو الإعادة إلى الوطن إذا لزم الأمر طبياً، وإذا طُلب من العملاء أن يعزلوا أنفسهم ، فإن ذلك سيغطي الإقامة الممتدة ورحلة العودة الجديدة إلى الوطن.