محافظ الجيزة يوجه بالمرور ليلا على المقرات الانتخابية للتأكد من إضاءة الشوارع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عدد من المقرات الانتخابية للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين خلال انتخابات مجلس الشيوخ وذلك لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، حيث تفقد المحافظ مدرسه يوسف جاد الله بحي الطالبية ومدرسة النهضة الرسمية لغات ووجيه بغدادي الثانوية بحي جنوب الجيزة.

وشدد المحافظ على عدم السماح مطلقاً بانتظار أي سيارات في حرم المدارس وعمل تندات لحماية الناخبين من حرارة الجو مع وجود مراوح للتهوية وإمداد اللجان بكراسي متحركة لمعاونة كبار السن.

كما أكد على أنه تم اختيار اللجان الفرعية بحيث تكون قريبة من الباب الرئيسي للجنة وأن تكون بالأدوار الأرضية للتسهيل عل المواطنين .

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وشدد المحافظ على رؤساء الاحياء والمراكز باستمرار رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمقرات ورفع اى اشغالات مؤكدا انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم وتوافر مواد التعقيم والتطهير .

كما أكد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بالمرور ليلا على المقرات الانتخابية والتأكد من إضاءة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المقرات واطمأن المحافظ على غرف المبيت للخدمات القائمة على تأمين المقرات وإعدادها بالتجهيزات المناسبه .

ودعا المحافظ المواطنين الى المشاركة الإيجابية في الانتخابات القادمة ومباشرة حقوقهم السياسية بحرية وإظهار صورة إيجابية مشرفة للمجتمع المصري أمام العالم ويذكر ان محافظ الجيزة قد أصدر قرارا بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين البالغ عددهم ٥٦٨٩٤٠١ والموزعين علي 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركز انتخابي بالمدارس ومراكز الشباب .

كما أصدر محافظ الجيزة قراراً بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة لمتابعه انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها يومي 11 و 12 من الشهر الجاري لضمان توفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.