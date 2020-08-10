شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: اعداد الإصابات بفيروس كورونا فى المحافظة محدودة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا انحصرت وقلت بشكل كبير، وعلى مستوى المحافظة أصبحت محدودة بشكل كبير، مطالبا المواطنين باستمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات حفاظا على سلامتهم.

وأضاف المحافظ لـ"الخليج 365"، أن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية انعكس على أداد الإصابات المعلنة محذار من التهاون والتخلى عن تلك الإجراءات، مشيرا إلى أن المحافظة تتباع مع مديرية الصحة إجراءات التعقيم المستمرة بالمنشأت يوميا.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الجيزة، عدد من المدارس التى تستقبل الناخبين غدا الثلاثاء، للادلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ والتى تستمر يومى الثلاثاء والأربعاء.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 5689401 والموزعين علي 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركز انتخابي بالمدارس ومراكز الشباب .

Advertisements

وأوضح المحافظ أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء ادلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية .

وتابع أنه تم مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ مؤكدا علي توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وعمل مظلات ومراجعة وسائل الإطفاء والانارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.

كما أكد المحافظ على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ حيث سيتم نشر 167 سيارة اسعاف مجهزة للتحرك فى أى وقت حسب الحاجة إليها .

ودعا محافظ الجيزة المواطنين بالمشاركة في العملية الإنتخابية لاستكمال مسيرة التنمية التي تحققت علي أرض مصر مؤكدا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير بدائل لها وتوفير الدعم اللوجيستي للقائمين عليها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين .

رافق المحافظ خلال الجولة، خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، وعدد من مسئولى المحافظة.