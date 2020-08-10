القوى العاملة: تعيين 293 شاباً وصرف 2.5 مليون جنيه منحاً للعمالة غير المنتظمة

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وقال الوزير : إن المديرية صرف 2 مليون و 588 ألف جنيه منحاً لـ نحو 5 ألاف و176 عاملا غير منتظم المسجلين بالمديرية، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.
وأوضح عبده هاشم مدير المديرية أنه تم تلقي17 شكوى عمالية خلال الشهر تم تسوية 4 شكاوى منهم وتبقي 13 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة ، كما تم استخراج 85 شهادة قياس مستوى مهارة ، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة لنحو 85 عاملا من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية .
كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 171 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد ، وأسفر التفتيش عن تحرير 4 محاضر عمالية ومحضر سلامة وصحة مهنية آخر ، وذلك من خلال مكاتب التفتيش العمالي ، فضلا عن مكاتب السلامة والصحة المهنية .
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