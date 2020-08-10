شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 293 شاباً وصرف 2.5 مليون جنيه منحاً للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر 293 شاباً بينهم شاباً من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن استخراج 824 شهادة قيد.

وقال الوزير : إن المديرية صرف 2 مليون و 588 ألف جنيه منحاً لـ نحو 5 ألاف و176 عاملا غير منتظم المسجلين بالمديرية، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح عبده هاشم مدير المديرية أنه تم تلقي17 شكوى عمالية خلال الشهر تم تسوية 4 شكاوى منهم وتبقي 13 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة ، كما تم استخراج 85 شهادة قياس مستوى مهارة ، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة لنحو 85 عاملا من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية .

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 171 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد ، وأسفر التفتيش عن تحرير 4 محاضر عمالية ومحضر سلامة وصحة مهنية آخر ، وذلك من خلال مكاتب التفتيش العمالي ، فضلا عن مكاتب السلامة والصحة المهنية .