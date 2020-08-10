شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: تخصيص 4.8 مليار جنيه لتطوير البنية التكنولوجية للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أنه تم تجهيز خطة العام الدراسى الجديد والتى تعتمد على نظام التعليم الهجين لزيادة الاعتماد على التعليم عن بعد، ومراعاة التخصصات الدراسية التى تتطلب دراسة عملية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 4.8 مليار جنية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجامعات وأن التداعيات التي نتجت عن جائحة الكورونا أكدت أهمية الانتهاء من هذه الخطة فى أقرب وقت، جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية لمقر مكتب التنسيق الرئيسى الجديد بجامعة عين شمس.

وشدد الوزير على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب وأسرهم، وشدد على اتباع العاملين بالتنسيق لتعليمات التباعد الاجتماعى والتطهير وتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة خلال عملية استلام الأوراق والطلبات والتعامل المباشر مع الطلاب وغيرها، مشيراً إلى أن أعمال التنسيق تتم بشكل الكترونى بالكامل منذ سنوات وبنجاح، وهو ما يضمن سلامة الجميع، كما تم تجهيز مقر لاستقبال الطلاب المتقدمين للتنسيق بكل جامعة بحيث يتوجه كل طالب لأقرب جامعة لمقر سكنه، فى حالة وجود أى استفسارات أو طلبات.

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كما أكد الوزير على أن مقر التنسيق الرئيسى فى أتم جاهزيته لاستقبال جميع الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وكذلك الشهادات المعادلة، وخلال جولته تفقد المكاتب والقاعات المخصصة لاستقبال الطلاب، واطمئن على توفير الترتيبات والتجهيزات اللازمة، كما التقى بعدد من العاملين بالمكان، وكذلك بعدد من الطلاب وأسرهم مؤكدا على أن العاملين بالتنسيق لديهم خبرة طويلة فى التعامل مع الشكاوى والطلبات، مشيدا بتفهمهم واستماعهم لمشاكل المواطنين والتحقيق فيها وتلبية طلباتهم، مؤكدا على تقدير الوزارة لما تمثله مرحلة دخول الجامعة من أهمية وخصوصية للأسرة المصرية.

وأكد الوزير على أن الانتهاء من استعدادات التنسيق يأتى استكمالا للجهد الكبير الذى بذلته منظومة التعليم الجامعى بكل مؤسساتها فى إتمام العام الدراسى السابق بنجاح مشيرا إلى أن غرفة العمليات المسؤولة عن متابعة امتحانات الفرق النهائية بالمجلس الأعلى للجامعات، مازالت تتابع عن كثب مهمة اجتياز طلاب الفرق النهائية لامتحاناتهم والحصول على شهادات التخرج بنجاح، مشيرا إلى الدولة المصرية نجحت فى تجاوز أزمة كورونا فى مجال التعليم والتعليم العالى من خلال ضمان سير العملية التعليمية بما يحقق أهدافها ويحافظ على مصلحة الطلاب ، مضيفا استمرار متابعة الجهود حتى الانتهاء من عملية التنسيق بالكامل، وحتى تسكين الطلاب بالمدن الجامعية وبدء العام الدراسى القادم.

رافق الوزير خلال جولته د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات والدكتور حسام عبد الغفار امين المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي للوزارة السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق