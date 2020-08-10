شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مستشفى الزهراء الجامعى تمهيدا لفتحها أمام الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد مستشفى الزهراء الجامعى التابعة لجامعة الأزهر بالقاهرة، لعودة العمل بها بصورة طبيعية بعد إنتهاء عملها بالعزل من فيروس كورونا، حيث بدأت عملية رش وتطهير وتعقيم لجميع الأقسام بالمستشفى ذلك فى إطار حرص كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور هشام فرهود عميد الكلية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة أزمة فيروس كورونا.

كان قد وجه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، تحية تقديرٍ وإعزازٍ لجميع الطواقم الطبية بالقطاع الطبي بالجامعة من أساتذة كليات الطب بالقاهرة ودمياط وأسيوط، ومدرسين، وهيئة معاونة، وأطباء، وهيئة تمريض؛ لصمودهم ووقوفهم بجانب باقي المؤسسات في المنظومة الطبية للدولة خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقال رئيس الجامعة، خلال افتتاح تجديدات قسم الرعاية المركزة بمستشفى الزهراء الجامعي بسعة نحو 20 سريرا، الاسبوع قبل الماضى، إضافة لتفقده أعمال التطوير لبعض مدرجات الجامعة، إضافة لتفقده لمعامل المحاكاة لطالبات قطاع الطب، أن جهود أبناء القطاع الطبي بجامعة الأزهر أشاد بها القاصي والدانى فى مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الجامعة احتفلت أمس الأول بتعافي آخر مريض بفيروس كورونا وخروج جميع مرضى فيروس كورونا من مستشفى جامعة الأزهر التخصصي والزهراء الجامعي.

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وفي ختام جولة رئيس الجامعة تم تكريم الدكتورة هناء العبيسي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث؛ لجهودها المخلصة فى سبيل النهوض والارتقاء بمستوى البحث العلمي في مختلف التخصصات الطبية، ووجهت عميدة الكلية الشكر للدكتورة نجلاء مختار، مدير عام مستشفى الزهراء الجامعي الأسبق؛ لجهودها المشهودة والمخلصة خلال جائحة فيروس كورونا.

جدير بالذكر، أن قطاع الطب بجامعة الأزهر قام ومنذ اليوم الأول خلال مواجهة أزمة فيروس كورونا ببذل جهود كبيرة؛ من خلال مشاركة نخبة طبية مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى بمستشفيات العزل في العجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، والأزهر التخصصي، والزهراء الجامعي، ودمياط، وأسيوط.