شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الطيران تسير غدا 24 رحلة تقل 2300 راكبا إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا الثلاثاء، رحلاتها إلى 24 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 2300 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، باريس، أثينا، روما، فرانكفورت، لندن، ڤيينا، اسطنبول، أديس أبابا، تونس، الخرطوم، بيروت، البحرين، واشنطن، اربيل، ميلانو ورحلتين جويتين إلى دبي وأبو ظبي، و رحلة استثنائية إلى كل من أبها و الرياض بالإضافة إلى رحلتين داخلتين إلى شرم الشيخ ورحلة داخلية الي الغردقة، ورحلات الشحن الجوى .

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