مصر الطيران تسير 22 رحلة تقل 2000 راكب إلى عدة دول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 22 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 2000 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين، وصرحت مصادر بمصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، باريس، كوبنهاجن، لندن، إسطنبول، الخرطوم، نيروبي، بيروت، البحرين، ميلانو، ورحلتين جويتين إلى، دبي، وأبو ظبي، ورحلة استثنائية إلى كل من، الدمام، جدة، المدينة المنورة، بالإضافة إلى رحلتين داخليتين إلى، شرم الشيخ، ورحلة داخلية الي كل من، الغردقة، والأقصر، وأسوان، ورحلات الشحن الجوى .

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار. Advertisements كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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