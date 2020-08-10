شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: فرصة أمام مصريي الخارج المتواجدين في مصر للتصويت بالبطاقة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن غرفة عمليات وزارة الهجرة تعمل على مدار الساعة لتلقى كافة استفسارات المصريين بالخارج، بشأن مشاركتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وكشفت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى تصريحات لها، أن هناك بعض الطلبات من المصريين فى الخارج لمد فترة التصويت للمصريين بالخارج، بسبب إجازة مكاتب البريد أمس ببعض الدول، لافته إلى أنه يتم نقل كافة الاستفسارات والطلبات للهيئة الوطنية للانتخابات .

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وأشارت وزيزرة الهجرة إلى أن هناك فرصة أمام المصريين بالخارج المتواجدين فى مصر للمشاركة بانتخابات الشيوخ ببطاقة الرقم القومى غدا أو جواز السفر شرط ألا يكون قد سجل فى الخارج .

وكشفت وزيرة الهجرة أن الوزارة سترفع لرئيس مجلس الوزراء تقييم شامل لتجربة انتخابات الشيوخ بالخارج بالبريد السريع ، موضحة أن الوزارة تلقت اليوم صور للمصريين بالخارج أثناء توجههم لمكاتب البريد للمشاركة بانتخابات الشيوخ بالخارج .