شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المصريون فى برلين يتوجهون لمكاتب البريد للتصويت بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من أبناء الجالية المصرية بألمانيا ، على التوجه لمكتب البريد للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ فى يومها الثانى، حيث دعا علاء ثابت رئيس بيت بيت العائلة المصرية فى ألمانيا ومقرها برلين أبناء الجالية على المشاركة الفعالة فى هذا الاستحقاق الانتخابى بعد انتهاء اليوم الأول من اجراء عملية التصويت في الخارج والتى تستمر حتى نهاية اليوم الاثنين.

وأشار علاء ثابت، إلى أنه تم التواصل مع أعضاء اتحاد للجاليات المصرية فى الخارج في العديد من المدن الأوروبية لحث المصربن الذهاب الى مكاتب البريد للتصويت لمجلس الشيوخ، قائلا :" نتمنى من مصريى الخارج تحمل المسؤلية والمشاركة فى هذا العرس الانتخابى فتحيا مصر بأبنائها في الخارج والداخل".

ووفقا للقانون، لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق بالإدلاء بصوته واختيار المرشحين فى دائرته الانتخابية بالنظامين الفردي والقائمة، حيث من المقرر أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز، وإعلان الحصر العددى لنتيجة الاقتراع من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلي يعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الذى يتم أصداره خلال الايام القادمة.

ولم يتم إجراء عمليات التصويت للمصريين فى 4 دول خلال انتخابات مجلس الشيوخ، وهى ليبيا، وسوريا، واليمن، والصومال، وذلك نظرا لعدم استقرار الوضع الداخلى لهذه الدول.

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الجدير بالذكر أن المستشار لاشين إبراهيم، أعلن عن إجراء تصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

وتجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.