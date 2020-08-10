أبرزها 41 ألف كمامة.. ضبط 1111 قضية تموينية في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1111) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها: ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (4,900 طن سلع غذائية لانشون – بسطرمة – كفتة – صدور دواجن) غير صالحة للاستهلاك الأدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

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كما ضبطت الحملات، مالك محل بدون ترخيص لتجارة المستلزمات الطبية (بمحافظة المنوفية) لحيازته (25 ألف قطعة كمامة) غير مطابقة للاشتراطات الصحية "مجهولة المصدر" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ونجحت الحملات، في ضبط مالك مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية بدائرة قسم شرطة العامرية أول، لحيازته (16400 قطعة كمامة) غير مطابقة للاشتراطات الصحية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.