الداخلية تضبط 54 شخصا لمخالفتهم قرار إيقاف كافة صور أعمال البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 54 شخصا؛ لمخالفتهم للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء. جاء ذلك خلال الحملات التي شنتها أجهزة الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية؛ لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء. يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية؛ لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.

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