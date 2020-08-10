شرطة الكهرباء: ضبط كمية من مهمات شركات الكهرباء بمخزن تاجر خردة بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

صادرت شرطة الكهرباء، كمية كبيرة من مهمات شركات الكهرباء بمخزن تاجر خردة، استولى عليها فنيين من أحد المشاريع، بمحافظة كفر الشيخ.

كانت معلومات وتحريات اللواء محمد يوسف، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أفادت بقيام تاجر خردة، مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بمحافظة كفر الشيخ "له معلومات جنائية" بالاحتفاظ بكمية من الأعمدة الكهربائية الخاصة بمهمات شركات الكهرباء داخل أحد المخازن الخاصة به بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم استهدافه وضبطه وعثر بالمخزن على 20 عامود جهد منخفض مقسمة إلى 45 قطعة مختلفة الأطوال والأقطار، بالإضافة إلى 5 حوامل أسلاك كهربائية خاصة بالضغط العالي من مهمات شركات الكهرباء.

بمواجهته اعترف بقيامه بشراء تلك المضبوطات من تاجر خردة "له معلومات جنائية" تم ضبطه وبمواجهته اعترف بشرائه المضبوطات نظير مبلغ مالي من إثنين من الفنيين بشركة الكهرباء مقيمان بدائرة مركز شرطة الحامول حيث تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما ببيع تلك المضبوطات نظير مبلغ مالي وأنها كانت خاصة بأحد المشاريع التابعة لشركة الكهرباء بدائرة مركز شرطة الحامول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.