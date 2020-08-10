بـ 6 آلاف جنيه.. ضبط القائمين على إدارة كيان تعليمي وهمي لمنح شهادات دراسية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، شخصين لقيامهما بإدارة كيان تعليمي وهمي واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية مقابل 6 آلاف جنيه، في محافظة الدقهلية.

كانت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا، أفادت بقيام حاصلين على بكالوريوس – مقيمان بمحافظة الدقهلية بإدارة كيان تعليمي وهمي للهندسة والعلوم الصحية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، واتخذاه وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي في مجال الاحتيال على طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية والمتوسطة راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية في مجالات مختلفة ( تمريض – تركيبات أسنان – معامل وأشعة – إصابات الملاعب - مساحة وخرائط ) تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، وقاما بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكنا من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات وتحصلا منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين (4500 إلى 6000 جنيه) من كل شخص .

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع وقطاع الأمن العام، ومديرية أمن الدقهلية، تم استهداف المتهمان حيث أمكن ضبطهما بمقر الأكاديمية وعثر بحوزتهما على عدد كبير من الشهادات المستندات المزورة والأوراق الدالة على ممارسة نشاطهما الإجرامي، و3 جهاز حاسب لاب توب و2 فلاش ميموري والتي تستخدم في تزوير المضبوطات، ومبلغ مالي من حصيلة نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .