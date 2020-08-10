في 24 ساعة.. أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب بقيمة 615 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 6 قضايا تهريب أبرزها "بضائع أجنبية الصنع – لوازم أثاث– عقاقير طبية" بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي ( 615740 جنيه).

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وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 40 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات عاملين، انتهاء فترة التصريح ، سلاح أبيض، محاولة صعود باخرة بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائي، انتحال صفة)، و922 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم تنفيذ 213 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات"، وضبط 2 قضية "هجرة غير شرعية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.