خلال 24 ساعة.. ضبط 5684 مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 5684 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1944 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و376 مخالفة السير بدون تراخيص، و24 دراجة نارية مخالفة، و41 مخالفة موقف عشوائي، و74 مخالفة شروط الترخيص.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.