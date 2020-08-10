شرطة السياحة: ضبط واقعتي حفر وتنقيب عن الآثار خلف معبد إدفو بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت شرطة السياحة والآثار، واقعتي حفر وتنقيب عن الآثار خلف معبد إدفو بأسوان، وتم القبض على المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتولى التحقيقات.

كانت معلومات وتحريات إدارة شرطة سياحة وآثار أسوان، أفادت بقيام (جزار، ونجليه، وأخصائي بشركة للصوامع والتخزين – جميعهم مقيمون خلف معبد إدفو) بالحفر خلسة بمسكن كلٍ منهما بقصد البحث عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان، تم استهداف مسكن الأول "الجزار" ونجليه، وأمكن ضبط أحد نجليه، والعثور على حفر غير منتظم الشكل بقطر 2م وعمق 3م تقريباً، ينتهي بعدد 2 سرداب، بطول 3م، أحدهما به قواعد حجرية امتداد لمعبد إدفو وعليها نقوش يشتبه في أثريتها، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر.

وبمواجهة المتهم المضبوط، أقر بقيامه بالاشتراك مع باقي المتهمين في الحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار.

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بإجراء المعاينة بمعرفة الجهات المعنية، أفادت أن الحفر بقصد البحث عن الآثار، وأن السرداب يُمثل كشف أثرى، ويُعد امتداد لمعبد إدفو من الناحية الشرقية، وأن النقوش المعثور عليها أثرية "ترجع إلى العصر البطلمي".

كما تم استهداف مسكن الثاني "الأخصائي" وأمكن ضبطه، والعثور على 2 حفر، الأولى دائري الشكل بقطر 2م وعمق 3م تقريباً، ويوجد بالركن الشمالي جزء من عامود "غير مكتمل" من الحجر الرملي خالي من النقوش بارتفاع 1,5م، والثاني "غير منظم" الشكل بقطر 3م وعمق 5م تقريباً، وبه بعض الأحجار الرملية الخالية من النقوش، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر.

وبمواجهته أقر بقيامه بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار.

بإجراء المعاينة بمعرفة الجهات المعنية، أفادت أن الحفر بقصد البحث عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.