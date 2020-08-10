محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة: نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور جمال حسين مازن استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بسوهاج، والذي توفي بمستشفي عزل معهد القلب والجهاز الهضمي بسوهاج بعد إصابته بڤيروس كورونا المستجد. كما نعت النقابة الدكتور ربيع النجار أخصائي الأطفال بمستشفى كفر الزيات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وقالت النقابة في بيان اليوم، إن عدد ضحايا الفيروس بين الأطباء ارتفع إلى 144 شهيدا، مقدمة خالص التعازي لأسرهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الأطباء تنعي طبيبين توفيا بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.