نائب وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إنه جارٍ إسناد تنفيذ مشروع إنشاء محطة تنقية مياه الشرب والخطوط الناقلة للمياه العكرة ومحطات الرفع، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لكبري الشركات المتخصصة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، لمتابعة مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل مشروعات (مياه الشرب - الصرف الصحي - الري)، وذلك بحضور مسئولى المرافق، والقائمين على تنفيذ تلك المشروعات، مؤكداً ضرورة وضع البرامج الزمنية اللازمة للانتهاء من تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة كمرحلة أولى قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أنه تم إمداد العاصمة الإدارية الجديدة بخطوط مياه من محطتى تنقية مياه العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة، بطاقة اجمالية حوالي 225 ألف م3/يوم، لتلبية المتطلبات الحالية للمدينة خلال مرحلتى الإنشاءات وبدء انتقال السكان والجهات الحكومية للعاصمة، ولتكون تلك الخطوط بدائل استراتيجية مستقبلية تخدم العاصمة بجانب محطة التنقية المقرر البدء في تنفيذها والجارى إسنادها حالياً.

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وقال نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إنه تم تنفيذ الخزانات الاستراتيجية لتخزين وتكديس المياه اللازمة للعاصمة الإدارية الجديدة، لتلبية احتياجات السكان من مياه الشرب فى أوقات الذروة، وكذا حالات الصيانة وغسيل الخطوط وغيرها، موضحاً أنه جارٍ استكمال خطوط نقل مياه غسيل مرشحات محطات تنقية المياه بالقاهرة الجديدة، للاستفادة منها في ري المسطحات الخضراء والحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لحين الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى الخاصة بالعاصمة، للاستفادة من المياه المعالجة ثلاثياً في ري المسطحات الخضراء، والتي سيتم تنفيذها علي مراحل زمنية متتالية.

وأضاف إسماعيل، أنه تم أيضا خلال الاجتماع، استعراض الحلول العاجلة للصرف الصحى التى تم تنفيذها، وتشمل خط انحدار حتى محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة بدر، لحين الانتهاء من محطة المعالجة، مشيراً إلى أن هذا الخط يستوعب نحو 40 ألف م3/يوم، وهو ما يكفى لاستيعاب صرف العاصمة في مراحلها الأولى، وسيكون جزءاً من منظومة الصرف الصحى للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى الخطوط الرئيسية للصرف الصحى، والتي تم تنفيذها لتخدم الفترة الحالية وتكون جزءاً من المنظومة الدائمة مستقبلاً.

كما استعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الإجراءات المُتخذة لدرء مخاطر السيول بجميع المدن الجديدة، موجها بضرورة مراعاة المعايير اللازمة لصرف مياه الأمطار، واستيعاب منظومة الصرف الصحى لها بجميع المدن الجديدة، حيث أكد مسئولو المرافق أنه تم مراعاة ذلك.