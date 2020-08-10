مصر | كشف ملابسات واقعة العثور على جثة عامل بالشرقية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات واقعة العثور على جثة عامل بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مديرية أمن الشرقية، في ضبط نجار، لقاتله عامل بالخطأ في أثناء وجوده بمنزله.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بعثوره على جُثة نجله "عامل" بمنزل ملكه، كائن بذات القرية محل إقامته تحت الإنشاء مجاور للزارعات.

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة "نجار" صديق المجنى - مُقيم بذات الناحية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه بتاريخ الواقعة تقابل مع المجنى عليه وتوجها لمقابلة سائق مركبة توك توك - مُقيم بذات الناحية، وتحصلا منه على بندقية خرطوش بغرض التصرف فيها بالبيع، وعقب ذلك توجها إلى المنزل محل العثور على الجثة وحال عبثه بالبندقية انطلق منها عيارًا فأحدث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته فتوجه إلي شقيق سائق التوك توك مالك محل بقالة، وسلمه السلاح لإعادته لشقيقه.

أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أيدا ما جاء باعترافات المتهم، وتم بإرشاد أحدهما ضبط السلاح المستخدم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.