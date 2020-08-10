مصر | ضبط كمية من مهمات شركات الكهرباء بمخزن تاجر خردة بكفرالشيخ

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط كمية من مهمات شركات الكهرباء بمخزن تاجر خردة بكفرالشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط كمية كبيرة من مهمات شركات الكهرباء، بمخزن تاجر خردة، استولى عليها فنيين من أحد المشاريع، بكفر الشيخ.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام تاجر خردة، مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بمحافظة كفر الشيخ "له معلومات جنائية"، بالاحتفاظ بكمية من الأعمدة الكهربائية الخاصة بمهمات الكهرباء داخل أحد المخازن الخاصة به بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم إستهدافه وضبطه وعثر بالمخزن على (20 عامود جهد منخفض مقسمة إلى 45 قطعة مختلفة الأطوال والأقطار، بالإضافة إلى 5 حوامل أسلاك كهربائية خاصة بالضغط العالى) من مهمات شركات الكهرباء

وبمواجهته اعترف بقيامه بشراء تلك المضبوطات من تاجر خردة "له معلومات جنائية".. تم ضبطه وبمواجته إعترف بشرائه المضبوطات نظير مبلغ مالى من إثنين من الفنيين بشركة الكهرباء مقيمان بدائرة مركز شرطة الحامول، حيث تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما ببيع تلك المضبوطات نظير مبلغ مالى وأنها كانت خاصة بأحد المشاريع التابعة لشركة الكهرباء بدائرة مركز شرطة الحامول.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.