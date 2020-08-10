مصر | بحجة السفر.. ضبط شخصين جمعا 250 ألف جنيه من المواطنين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بحجة السفر.. ضبط شخصين جمعا 250 ألف جنيه من المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، بالغربية.

وتبلغ للإدارة من عدد من أحد المواطنين مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وآخرين، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبلغ مالى بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة، حيث تبين قيام حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للدول العربية بزعم توفير فرص عمل لهم بتلك الدول بمهن مختلفة ومرتبات مجزية والإستيلاء من الشاكيين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (225 ألف جنيه )، وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

كما تبلغ للإدارة من أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وآخر، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول الأجنبية.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وأسفرت عن قيام ( حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية، له معلومات جنائية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للدول الأجنبية وإيجاد فرص عمل لهم بها والإستيلاء من الشاكيان على مبالغ مالية بلغ إجماليها (200 ألف جنيه ) مقابل تسفيرهما لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرص عمل لهما بها، وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات وتنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بارتكابهما الواقعتين.

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جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، كثفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إرتداء الكمامات الواقية، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (2053) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.