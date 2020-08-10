مصر | بمليون جنيه.. ضبط شخص لاتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبي بسوهاج

تمكنت إدارة الأموال العامة من ضبط شخص لقيامه بالاشتراك مع آخر خارج البلاد، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بسوهاج.

فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من (حاصل على دبلوم تجاره - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج "متواجد حاليا بإحدى الدول العربية"، سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات بمحافظة سوهاج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثانى من خلال حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت ( مليون و500 ألف جنيه ).

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جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وفى سياقٍ متصل واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من (ثلاثة مواطنين، مقيمين بمحافظة الغربية) بقيام (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية) بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ ( 100،000 جنيه) مقابل تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها وإعطائه عقود عمل وسمات دخول "مزورة" وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأنه تحصل على عقود العمل وسمات الدخول من أحد الأشخاص (صاحب شركة تنمية بشرية وإلحاق العمالة بالخارج "مغلقة حاليا "، كائنة بمنطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة "جارى ضبطه".