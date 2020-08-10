مصر | ضبط جزار ونجليه في أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار خلف معبد إدفو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط جزار ونجليه في أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار خلف معبد إدفو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص؛ لتنقيبهم عن الآثار بأسوان.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة سياحة وآثار أسوان قيام جزار، ونجليه، وأخصائى بشركة للصوامع والتخزين – جميعهم مقيمون خلف معبد إدفو، بالحفر خلسة بمسكن كلٍ منهما بقصد البحث عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان تم استهداف مسكن الأول "الجزار" ونجليه، وأمكن ضبط أحد نجليه، والعثور على حفر غير منتظم الشكل بقطر 2م وعمق 3م تقريبًا، ينتهى بعدد 2 سرداب، بطول 3م، أحدهما به قواعد حجرية إمتداد لمعبد إدفو وعليها نقوش يشتبه فى أثريتها، وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر.

وبمواجهة المتهم المضبوط، أقر بقيامه بالإشتراك مع باقى المتهمين فى الحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار.

بإجراء المعاينة بمعرفة الجهات المعنية، أفادت أن الحفر بقصد البحث عن الآثار، وأن السرداب يُمثل كشف أثرى، ويُعد امتداد لمعبد إدفو من الناحية الشرقية، وأن النقوش المعثور عليها أثرية "ترجع إلى العصر البطلمى".

كما تم استهداف مسكن الثانى "الأخصائى" وأمكن ضبطه، والعثور على عدد 2 حفر، الأولى دائرى الشكل بقطر 2م وعمق 3م تقريبًا، ويوجد بالركن الشمالى جزء من عامود "غير مكتمل" من الحجر الرملى خالى من النقوش بإرتفاع 1،5م، والثانى "غير منظم" الشكل بقطر 3م وعمق 5م تقريبًا، وبه بعض الأحجار الرملية الخالية من النقوش، وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر، وبمواجهته أقر بقيامه بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار.

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بإجراء المعاينة بمعرفة الجهات المعنية، أفادت أن الحفر بقصد البحث عن الآثار.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما جرائم البحث والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

وفي سياق أخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.