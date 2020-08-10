أخبار مصر | وزير الرياضة يناقش المبادرات الجديدة في "سمينار الشباب" (صور)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يناقش المبادرات الجديدة في "سمينار الشباب" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم المشروعات والأفكار الجديدة التى يقدمها العاملون بوزارة الشباب والرياضة من خلال "سمينار الشباب"، الذي يعقد بشكل أسبوعي بمجموعة من الحلقات النقاشية.

عرض شباب الوزارة مجموعة من المبادرات، وأهمها مبادرة الملتقي العلمي الدائم لسفراء شباب مصر وتنمية المجتمعات ونشر السلام، ومبادرة المركز الوطني لتأهيل الشباب والنشء، ومبادرة منتدى العاملين بالشباب والرياضة، وإدارة الجودة بالمؤسسات التابعة للوزارة، وكذ تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية التي تتماشي مع المتطلبات التكنولوجية الحديثة.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، بدراسة كافة المبادرات المقدمة من شباب الوزارة مع الإدارات المعنية؛ لاتخاذ اللازم، مع تعظيم أوجه الإستفادة منها قدر الإمكان، ووضعها علي أرض الواقع لتكون حيز التنفيذ.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن هذا السمينار مهمته مناقشة الأفكار والموضوعات الجديدة التى تخص تطوير العمل المؤسسى بالوزارة والهيئات الشبابية والرياضية، وتطوير واستحداث المشروعات التى تقدمها الوزارة لمختلف قطاعات النشء والشباب والرياضة فى الدولة المصرية، والتى تأتى ضمن الرؤية التى وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى تبنيد أفكار ورؤى الشباب المصرى والتى أصبحت رمزا من سمات الدولة المصرية ولعل أبرزها مؤتمرات الشباب والتى تقام تحت رعاية القيادة السياسية.