أخبار مصر | برلماني: تشغيل أنفاق قناة السويس 24 ساعة له مردود إيجابي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: تشغيل أنفاق قناة السويس 24 ساعة له مردود إيجابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بالتحية القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب المبادرة التاريخية بإنشاء انفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بالوادى والدلتا.

وأشاد عامر في بيان أصدره اليوم بقرار الحكومة والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بتشغيل الأنفاق الأربعة لقناة السويس بصورة كاملة لمدة 24 ساعة يوميا، قائلا: إن تشغيل أنفاق قناة السويس على مدى الـ 24 ساعة يوميا ستكون له اثاره الإيجابية والكبيرة على تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل ارض الفيروز وفى جميع انحاء سيناء لأن الأنفاق الأربعة من أهم ركائز التنمية الشاملة والتى طالما أكدت عليه الدولة المصرية في كافة المؤتمرات والمحافل الماضية.

وناشد المهندس محمد فرج عامر جميع رجال الأعمال والاستثمار بالتوجه بمشروعاتهم الاستثمارية إلى سيناء ومنطقة القناة مطالبا من الحكومة تقديم جميع التيسيرات والحوافز لهم للاستثمار في سيناء والقناة على اعتبار ان ذلك الامر في مقدمة أوليات الامن القومى المصرى.

وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس 2020، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، بينما تبدأ الإنتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

Advertisements

ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا،

وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت فى الانتخابات.

وأشار المستشار لاشين إبراهيم إلى أن أهم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة للحد من العدوى والوقاية من كورونا قرار تعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثاني.