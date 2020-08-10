أخبار مصر | القوات المسلحة تستعد لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تستعد لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة، كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة فى تنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية ، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم إنطلاقاً من مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب المصرى .

وذلك فى إطار استعدادات القوات المسلحة لتأمين إنتخابات مجلس الشيوخ 2020.

حيث تشترك القوات المسلحة فى تأمين الإنتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ، وقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والإحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة ، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكافة التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان .

كما إتخذت عناصر الدعم من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات أوضاعها للعمل كإحتياطيات لدعم عناصر التأمين ومنع أى محاولة من شأنها التأثير على عملية الإقتراع .